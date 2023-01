Après midi jeux de société nature en famille à Le Bény-Bocage Souleuvre en Bocage Souleuvre en Bocage Catégories d’Évènement: Calvados

2023-02-15 14:00:00 – 2023-02-15 16:00:00

Calvados Après midi jeux de société nature.

Une animatrice est à votre disposition pour vous guider lors des jeux nature mis à disposition.

le Jeu du jardinier, la Vie mouvementée des hérissons, dobble et mémory nature à thèmes… venez jouer avec vos enfants à partir de 4 ans Après midi jeux de société nature.

Une animatrice est à votre disposition pour vous guider lors des jeux nature mis à disposition.

le Jeu du jardinier, la Vie mouvementée des hérissons, dobble et mémory nature à thèmes… venez jouer avec vos enfants à partir de 4 ans contact@assomnps.com MNPS

