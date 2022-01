Après-midi jeux de société Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Catégories d’évènement: île de France

Après-midi jeux de société Médiathèque Jean-Pierre Melville, 6 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 06 avril 2022

de 15h00 à 17h00

gratuit

Viens partager un moment convivial. Lance les dés, avance tes pions et défie tes amis autour d’un jeu de société. Les ateliers jeux de société s’adressent à tous les enfants du quartier #Paris 13 à partir de 7 ans. Plein d’autres jeux sont disponibles à la médiathèque pour jouer sur place. Ouverture des inscriptions le 15 février L’INSCRIPTION PRÉALABLE À CETTE ANIMATION EST STRICTEMENT OBLIGATOIRE (VOIR MODALITÉS DE RÉSERVATION CI-CONTRE). Médiathèque Jean-Pierre Melville 79, Rue Nationale Paris 75013 Contact : 01 53 82 76 76 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr http://equipement.paris.fr/mediatheque-jean-pierre-melville-1728 https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ Atelier;Théâtre;None

2022-04-06T15:00:00+01:00_2022-04-06T17:00:00+01:00

