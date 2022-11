Après-midi jeux de société Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Après-midi jeux de société Médiathèque Jean-Pierre Melville, 1 février 2023, Paris. Le mercredi 01 février 2023

de 15h00 à 17h00

. gratuit Réservation obligatoire via Viens partager un moment convivial. Lance les dés, avance tes pions et défie tes amis autour d’un jeu de société. Viens partager un moment convivial. Lance les dés, avance tes pions et défie tes amis autour d’un jeu de société. L’INSCRIPTION PRÉALABLE À CETTE ANIMATION EST STRICTEMENT OBLIGATOIRE (VOIR MODALITÉS DE RÉSERVATION CI-CONTRE).OUVERTURE DES INSCRIPTIONS LE 13 DÉCEMBRE. Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris Contact : 01 53 82 76 76 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.billetweb.fr/pro/melville

jeux jeunesse

