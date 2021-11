Saint-Lys Médiathèque de Saint-Lys Haute-Garonne, Saint-Lys Après-midi Jeux de Société ! Médiathèque de Saint-Lys Saint-Lys Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Médiathèque de Saint-Lys, le samedi 22 janvier 2022 à 14:00

Que vous soyez seul, en couple, en famille ou entre amis, débutant ou passionné, venez nous retrouver autour de nombreux plateaux de jeux. Entre les dés qui s’entrechoquent, les cartes qui se dévoilent et les pions qui avancent, démontrez vos capacités à bluffer ou votre sens de l’imagination.

Dans la limite des places disponibles

Le temps d’une après-midi, venez vous amuser avec nous !! Médiathèque de Saint-Lys 1 bis rue du presbytère 317470 Saint-Lys Saint-Lys Haute-Garonne

2022-01-22T14:00:00 2022-01-22T16:00:00

