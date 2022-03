Après-midi Jeux de société Mathieu, 6 mars 2022, Mathieu.

Après-midi Jeux de société Médiathèque de Mathieu 7 rue des écoles Mathieu

2022-03-06 – 2022-03-06 Médiathèque de Mathieu 7 rue des écoles

Mathieu Calvados Mathieu

Annelyse Choin, ludothécaire professionnelle, de la Ludothèque Mobile Être et Jouer vous propose une après-midi jeux de société.

Venez découvrir une sélection de jeux très récents, expliqués avec talent par notre invitée !

Entrée libre et gratuite, pour toute la famille, petits et grands !

mediatheque.jeanmarot@orange.fr +33 2 31 54 57 61 https://www.commune-mathieu.fr/evenement_1307_Apres-Midi_Jeux_de_societe_25

