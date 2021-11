La Forêt-Fouesnant La Forêt-Fouesnant Finistère, La Forêt-Fouesnant Après-midi jeux de société La Forêt-Fouesnant La Forêt-Fouesnant Catégories d’évènement: Finistère

Après-midi jeux de société La Forêt-Fouesnant, 22 décembre 2021, La Forêt-Fouesnant. Après-midi jeux de société Médiathèque du Nautile 2 Rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant

2021-12-22 14:00:00 – 2021-12-22 18:00:00 Médiathèque du Nautile 2 Rue des Cerisiers

La Forêt-Fouesnant Finistère Que vous soyez, seul, en famille ou entre amis, le temps d’une partie ou tout l’après-midi, venez vous initier à quelques-uns des 200 jeux proposés par la médiathèque.

Tout public.

Une proposition de la médiathèque, en partenariat avec l’espace jeunes. Réservation conseillée auprès de la médiathèque au 02 98 56 83 50 mediatheque@foret-fouesnant.org +33 2 98 56 83 50 http://foretfouesnant.opac3d.fr/ Que vous soyez, seul, en famille ou entre amis, le temps d’une partie ou tout l’après-midi, venez vous initier à quelques-uns des 200 jeux proposés par la médiathèque.

Une proposition de la médiathèque, en partenariat avec l’espace jeunes. Réservation conseillée auprès de la médiathèque au 02 98 56 83 50 Médiathèque du Nautile 2 Rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant

