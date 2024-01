Après-midi jeux de société Médiathèque Heugas, dimanche 28 janvier 2024.

Après-midi jeux de société Médiathèque Heugas Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-28 15:00:00

fin : 2024-01-28 17:00:00

Venez jouer, partager, rire, gagner et perdre, découvrir de nouveaux jeux, grands et petits ensemble.

Médiathèque 35 place gelouse

Heugas 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine cathy.begu@orange.fr



