2023-01-18 14:30:00 – 2023-01-18 18:00:00

Côtes-d’Armor Hénansal Venez passer un bon moment autour de jeux de société en famille ou entre amis. Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Ouvert à tous, venez nombreux ! +33 2 96 31 53 08 Bibliothèque 2 Rue de l’École Hénansal

