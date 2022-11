APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ Golbey Golbey Catégories d’évènement: Golbey

Vosges Golbey 2 EUR Soirée Jeux de Société.

Avec une sélection jeux autour du thème halloween Amateur, passionné ou simple curieux ?

Découvrez un univers de jeux.

Ouvert à tous (enfant, ados, adultes, seniors)

Un cadre idéal pour passer un bon moment en famille ou entre amis.

Grand choix de jeux : jeux de stratégie ou jeux d’ambiance. +33 7 56 81 29 29 Sous la piscine 29 Rue du Général Leclerc Golbey

