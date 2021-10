Goderville Goderville Goderville, Seine-Maritime Après-midi “Jeux de société” Goderville Goderville Catégories d’évènement: Goderville

Seine-Maritime

Après-midi “Jeux de société” Goderville, 26 octobre 2021, Goderville. Après-midi “Jeux de société” 2021-10-26 – 2021-10-26

Goderville Seine-Maritime Goderville Le mardi 26 octobre 2021, l’Auberge des Voyageurs organise un après-midi “Jeux de société” en partenariat avec le Décalé. Venez assister à des démonstrations, des présentations et passer du bon temps. N’oubliez pas Noël approche, …

A partir de 15h30.

6 euros par personne avec une boisson et un goûter.

A partir de 18h00 : Apéro-Jeux (planches apéritives à partir de 10 euros) Le mardi 26 octobre 2021, l’Auberge des Voyageurs organise un après-midi “Jeux de société” en partenariat avec le Décalé. Venez assister à des démonstrations, des présentations et passer du bon temps. N’oubliez pas Noël approche, …

A partir de… sarl.aubergedesvoyageurs@gmail.com +33 2 35 29 76 83 https://www.aubergedesvoyageurs76.com/ Le mardi 26 octobre 2021, l’Auberge des Voyageurs organise un après-midi “Jeux de société” en partenariat avec le Décalé. Venez assister à des démonstrations, des présentations et passer du bon temps. N’oubliez pas Noël approche, …

A partir de 15h30.

6 euros par personne avec une boisson et un goûter.

A partir de 18h00 : Apéro-Jeux (planches apéritives à partir de 10 euros) dernière mise à jour : 2021-10-18 par Communauté de communes Campagne de Caux

Détails Catégories d’évènement: Goderville, Seine-Maritime Autres Lieu Goderville Adresse Ville Goderville lieuville 49.64926#0.36357