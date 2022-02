APRES-MIDI JEUX DE SOCIETE Gignac Gignac Catégories d’évènement: Gignac

Hérault

APRES-MIDI JEUX DE SOCIETE Gignac, 25 février 2022, Gignac. APRES-MIDI JEUX DE SOCIETE Gignac

2022-02-25 16:00:00 16:00:00 – 2022-02-25 19:00:00 19:00:00

Gignac Hérault Gignac Résoudre des mystères, transmettre des messages codés, viens t’amuser avec nous cet après-midi !

Dès 8 ans

En partenariat avec La Compagnie des jeux

Un RDV proposé et organisé par la médiathèque de Gignac Résoudre des mystères, transmettre des messages codés, viens t’amuser avec nous cet après-midi !

Dès 8 ans

En partenariat avec La Compagnie des jeux +33 4 67 57 03 83 Résoudre des mystères, transmettre des messages codés, viens t’amuser avec nous cet après-midi !

Dès 8 ans

En partenariat avec La Compagnie des jeux

Un RDV proposé et organisé par la médiathèque de Gignac Gignac

dernière mise à jour : 2022-02-14 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT

Détails Catégories d’évènement: Gignac, Hérault Autres Lieu Gignac Adresse Ville Gignac lieuville Gignac Departement Hérault

Gignac Gignac Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gignac/

APRES-MIDI JEUX DE SOCIETE Gignac 2022-02-25 was last modified: by APRES-MIDI JEUX DE SOCIETE Gignac Gignac 25 février 2022 Gignac Hérault

Gignac Hérault