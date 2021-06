Gardefort Gardefort Cher, Gardefort Après-midi jeux de société Gardefort Gardefort Catégories d’évènement: Cher

Gardefort

Après-midi jeux de société Gardefort, 13 juin 2021-13 juin 2021, Gardefort. Après-midi jeux de société 2021-06-13 14:00:00 – 2021-06-13

Gardefort Cher Gardefort Le Comité des Fêtes de Gardefort organise une après-midi « Jeux de société » : Belote, Scrabble, Rummikub, Triomino, Yam’s,..

Possibilité de jouer en extérieur selon la météo.

Vous pouvez amener des jeux si vous le désirez. Ouvert à tous, de 1an à 99 ans !

Venez nombreux à cet après-midi convivial. Buvette et pâtisserie maison sur place. corinne.bachelet@gmail.com Le Comité des Fêtes de Gardefort organise une après-midi « Jeux de société » : Belote, Scrabble, Rummikub, Triomino, Yam’s,..

Possibilité de jouer en extérieur selon la météo.

Vous pouvez amener des jeux si vous le désirez. Ouvert à tous, de 1an à 99 ans !

Venez nombreux à cet après-midi convivial. Buvette et pâtisserie maison sur place. PIXABAY

Détails Catégories d’évènement: Cher, Gardefort Étiquettes évènement : Autres Lieu Gardefort Adresse Ville Gardefort lieuville 47.2667#2.8295