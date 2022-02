APRES-MIDI JEUX DE SOCIETE Ganges Ganges Catégories d’évènement: Ganges

Ganges Hérault Ganges EUR 1 1 Le centre socioculturel l’ Agantic organise un après-midi jeux de société pour petits et grands.

Un méli-mélo de jeux sera proposé : Cluedo, Mystère de Pékin ou encore Croc’carottes.

Dans la salle de la Ruche de l’ Agantic. Le tarif ne comprend pas l’adhésion à l’association (10 euros à l’année par famille). Places limitées. Le centre socioculturel l’ Agantic organise un après-midi jeux de société pour petits et grands. Le tarif ne comprend pas l’adhésion à l’association (10 euros à l’année par famille). Places limitées. +33 4 67 73 80 05 Le centre socioculturel l’ Agantic organise un après-midi jeux de société pour petits et grands.

Dans la salle de la Ruche de l’ Agantic. Le tarif ne comprend pas l’adhésion à l’association (10 euros à l’année par famille). Places limitées. Ganges

