APRES-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ Freyming-Merlebach Freyming-Merlebach Catégories d’évènement: Freyming-Merlebach

Moselle

APRES-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ Freyming-Merlebach, 4 février 2022, Freyming-Merlebach. APRES-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ La Médiathèque 21 rue de la Croix Freyming-Merlebach

2022-02-04 14:00:00 14:00:00 – 2022-02-04 18:00:00 18:00:00 La Médiathèque 21 rue de la Croix

Freyming-Merlebach Moselle Freyming-Merlebach Amusez-vous et détendez-vous en jouant à de nombreux jeux de société ! Animation gratuite. Pass vaccinal obligatoire. lamediatheque.fm@gmail.com +33 3 87 00 23 48 DIVERS

La Médiathèque 21 rue de la Croix Freyming-Merlebach

dernière mise à jour : 2022-01-28 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH

Détails Catégories d’évènement: Freyming-Merlebach, Moselle Autres Lieu Freyming-Merlebach Adresse La Médiathèque 21 rue de la Croix Ville Freyming-Merlebach lieuville La Médiathèque 21 rue de la Croix Freyming-Merlebach Departement Moselle

Freyming-Merlebach Freyming-Merlebach Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/freyming-merlebach/

APRES-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ Freyming-Merlebach 2022-02-04 was last modified: by APRES-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ Freyming-Merlebach Freyming-Merlebach 4 février 2022 Freyming-Merlebach Moselle

Freyming-Merlebach Moselle