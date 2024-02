Après-midi jeux de société Fransèches, samedi 16 mars 2024.

Après-midi jeux de société Fransèches Creuse

Ramène ta boîte ! Vous aimez les jeux de société? A Masgot on vous propose un après-midi jeux pour faire connaître vos jeux préférés et découvrir ceux des autres. Venez avec un ou plusieurs jeux et jouons ensemble. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 14:30:00

fin : 2024-03-16 17:00:00

3 Masgot

Fransèches 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine animationmasgot23@gmail.com

