– par Bout’ci Bout’ça – Venez partager un après-midi sympathique autour des jeux de société tout en troquant les vêtements que vous ne portez plus!!! Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés par un adulte responsable. REGLES SANITAIRES EN VIGUEUR ET PASS VACCINAL OBLIGATOIRE Après-midi Jeux de société et Troc de vêtements Ancienne bibliothèque Cerdon Cerdon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-14T13:00:00 2022-02-14T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Cerdon Autres Lieu Ancienne bibliothèque Adresse Cerdon Ville Cerdon lieuville Ancienne bibliothèque Cerdon

