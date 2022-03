Après midi jeux de société et jeux géants Bellême Bellême Catégories d’évènement: Bellême

Après midi jeux de société et jeux géants Bellême, 6 avril 2022, Bellême.
Salle Blanche de Castille Rue Apollo XI

2022-04-06 14:00:00 – 2022-04-06 18:00:00

Après midi jeux de société et jeux géants ouverts à tous ! Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d'un adulte
mediatheque.belleme@gmail.com +33 2 33 73 16 80

