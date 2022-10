APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ ET D’AMBIANCE Phalsbourg Phalsbourg Catégories d’évènement: Moselle

2022-10-26 15:00:00 – 2022-10-26 18:00:00

Moselle Samedi 26 octobre 2022 à la Médiathèque Intercommunale Phalsbourg : après-midi jeux de société et d’ambiance de 15h à 18h ! Dans le cadre de Moselle Jeunesse, piloté par le département de la Moselle et la ville de Phalsbourg. Entrée libre, ouvert aux 10 ans et +. Médiathèque intercommunale 2 rue du Collège Phalsbourg

