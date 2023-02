APRÈS MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ EN FAMILLE DANS LE CADRE 1 MOIS 1 ACTION POUR LE TRI ET LA PRÉVENTION Déchèterie Intercommunale Mirecourt Catégories d’Évènement: Mirecourt

Vosges

APRÈS MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ EN FAMILLE DANS LE CADRE 1 MOIS 1 ACTION POUR LE TRI ET LA PRÉVENTION Déchèterie Intercommunale, 22 février 2023, Mirecourt . APRÈS MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ EN FAMILLE DANS LE CADRE 1 MOIS 1 ACTION POUR LE TRI ET LA PRÉVENTION 241 avenue Henri Parisot Déchèterie Intercommunale Mirecourt Vosges Déchèterie Intercommunale 241 avenue Henri Parisot

2023-02-22 – 2023-02-22

Déchèterie Intercommunale 241 avenue Henri Parisot

Mirecourt

Vosges Le service de collecte des déchets ménagers propose, aux habitants du territoire, des animations de sensibilisation au tri et à la réduction des déchets, sous forme de rendez-vous mensuels nommés “1 mois, 1 action”.

Jeux de société famille : 0 déchet, jeux sur le tri, conseils, astuces…

À destination des familles, enfants à partir de 5 ans (sur inscription). plpdma@ccmirecourtdompaire.fr +33 3 29 37 81 67 Service Ordures Ménagères et déchèterie

Déchèterie Intercommunale 241 avenue Henri Parisot Mirecourt

dernière mise à jour : 2023-02-15 par

Détails Catégories d’Évènement: Mirecourt, Vosges Autres Lieu Mirecourt Adresse Mirecourt Vosges Déchèterie Intercommunale 241 avenue Henri Parisot Ville Mirecourt lieuville Déchèterie Intercommunale 241 avenue Henri Parisot Mirecourt Departement Vosges

Mirecourt Mirecourt Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mirecourt /

APRÈS MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ EN FAMILLE DANS LE CADRE 1 MOIS 1 ACTION POUR LE TRI ET LA PRÉVENTION Déchèterie Intercommunale 2023-02-22 was last modified: by APRÈS MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ EN FAMILLE DANS LE CADRE 1 MOIS 1 ACTION POUR LE TRI ET LA PRÉVENTION Déchèterie Intercommunale Mirecourt 22 février 2023 241 avenue Henri Parisot Déchèterie Intercommunale Mirecourt Vosges Déchèterie Intercommunale Mirecourt Vosges

Mirecourt Vosges