Après-midi jeux de société Le Grand Bain Casteljaloux, samedi 24 février 2024.

Après-midi jeux de société Le Grand Bain Casteljaloux Lot-et-Garonne

Après-midi jeux de société organisée par le Grand Bain .

Des bénévoles apportent leurs jeux de sociétés traditionnels et contemporains.

Vous pouvez aussi venir avec les jeux que vous avez envie de faire découvrir.

Public adulte et plus de 14 ans. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 14:00:00

fin : 2024-02-24

Le Grand Bain 69 Grand Rue

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine legrandbain47@gmail.com

L’événement Après-midi jeux de société Casteljaloux a été mis à jour le 2024-02-20 par OT Coteaux et Landes de Gascogne