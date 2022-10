Après-midi jeux de société Bouxwiller Bouxwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Après-midi jeux de société Bouxwiller, 27 novembre 2022, Bouxwiller.

Bas-Rhin Bouxwiller EUR Après-midi jeux de société Lors d’une après-midi conviviale, entrez dans le fabuleux univers des jeux de société, en compagnie de passionnés. Trois espaces de jeux, animés par l’artiste Pascale Frey, les libraires de la Librairie Bouq’s et Gérald Laporte, responsable de la section jeu de société de l’association ASL Singrist, vous seront proposés. Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges ! Seul ou en famille, venez vous initier ou prendre plaisir à participer à des jeux du monde, à des jeux traditionnels ou récents, ou encore au jeu du Dixit, revisité dans l’exposition temporaire présentée au Musée. Le temps d’une partie ou d’une après-midi, Dans la cadre de l’exposition « Quand jouer devient un art… », visible au Musée du Pays de Hanau jusqu’au 30 décembre. partager le plaisir de jouer ensemble ! Animation proposée dans le cadre des festivités de Noël au Pays de Hanau. Tout public Animation gratuite, sans inscription. Lieu : Musée du Pays de Hanau – 3 place du Château 67330 Bouxwiller +33 3 88 00 38 39 Bouxwiller

