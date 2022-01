Après-midi jeux de société avec l’association SO Ludik Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande Catégories d’évènement: Gironde

Sainte-Foy-la-Grande Gironde Sainte-Foy-la-Grande Entrez dans l’univers des jeux de société, et découvrez les jeux de réflexions, de stratégie, de coopération, d’affrontement, de placement de meeples, de cartes, de dés et de rôles, pour tous les âges du débutant à l’expert, vous trouverez une personne avec qui jouer, le tout dans une ambiance chaleureuse.

