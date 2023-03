Après-midi jeux de société ADULTES Place Bénigne Fournier Sombernon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Sombernon

Après-midi jeux de société ADULTES Place Bénigne Fournier, 19 mars 2023, Sombernon . Après-midi jeux de société ADULTES Accueil – ados Place Bénigne Fournier Sombernon Côte-dOr Place Bénigne Fournier Accueil – ados

2023-03-19 15:00:00 – 2023-03-19 19:00:00

Place Bénigne Fournier Accueil – ados

Sombernon

Côte-dOr EUR 0 0 La ludothèque de l’association « Familles Rurales du Sombernonnais » met a disposition des jeux de sociétés, pour adultes et jeunes de plus de 15 ans, le dimanche 19 mars.

Rendez-vous à l’accueil – ados de Sombernon, derrière la bibliothèque et l’école de musique.

Venez quand vous voulez, restez le temps que vous souhaitez entre 15h et 19h. !

Entrée libre. ludotheque@afr-sombernon.fr https://www.afr-sombernon.fr/nous-contacter Place Bénigne Fournier Accueil – ados Sombernon

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Sombernon Autres Lieu Sombernon Adresse Sombernon Côte-dOr Place Bénigne Fournier Accueil - ados Ville Sombernon Departement Côte-dOr Lieu Ville Place Bénigne Fournier Accueil - ados Sombernon

Sombernon Sombernon Côte-dOr https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sombernon /

Après-midi jeux de société ADULTES Place Bénigne Fournier 2023-03-19 was last modified: by Après-midi jeux de société ADULTES Place Bénigne Fournier Sombernon 19 mars 2023 Accueil - ados Place Bénigne Fournier Sombernon Côte-dOr Côte-d'Or Place Bénigne Fournier Sombernon

Sombernon Côte-dOr