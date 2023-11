Après-midi jeux de société (7 ans et +) Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Après-midi jeux de société (7 ans et +) Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris, 7 février 2024, Paris. Le mercredi 07 février 2024

de 15h00 à 17h00

.Public enfants adolescents. A partir de 7 ans. Jusqu’à 12 ans. gratuit Réservation obligatoire via Viens partager un moment convivial : lance les dés, avance tes pions et défie tes amis autour d’un jeu de société ! RESERVATION L’INSCRIPTION PRÉALABLE À CETTE ANIMATION EST STRICTEMENT OBLIGATOIRE (VOIR MODALITÉS DE RÉSERVATION CI-CONTRE). OUVERTURE DES INSCRIPTIONS LE 19 DECEMBRE. Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris Contact : +33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.billetweb.fr/pro/melville

Jeux de société Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Médiathèque Jean-Pierre Melville Adresse 79 rue Nationale Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris latitude longitude 48.826787000907,2.36644000856506

Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/