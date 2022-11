APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ

2022-12-23 14:30:00 – 2022-12-23 Vendredi 23 décembre dès 14h30, venez partager des moments de convivialité en famille ou entre amis avec les malles de jeux de société prêtées par la Médiathèque départementale Pierresvives.

Profitez de l’occasion pour rencontrer des joueurs près de chez vous et échanger autour de nouveaux jeux.

+ d'infos : 04 67 84 40 96 (Médiathèque)

smt dernière mise à jour : 2022-11-18 par

