Après-midi jeux de société, 15 juin 2022, .

Après-midi jeux de société

2022-06-15 15:00:00 – 2022-06-15 18:00:00

Durant cette animation, on vous invite à ramener un jeu de société que vous souhaitez faire découvrir aux autres participants. Les médiathécaires proposeront eux aussi leurs jeux favoris. Et puis après on jouera, bien évidemment !

Tous publics – Gratuit – Sur inscription

Durant cette animation, on vous invite à ramener un jeu de société que vous souhaitez faire découvrir aux autres participants. Les médiathécaires proposeront eux aussi leurs jeux favoris. Et puis après on jouera, bien évidemment !

Tous publics – Gratuit – Sur inscription

Durant cette animation, on vous invite à ramener un jeu de société que vous souhaitez faire découvrir aux autres participants. Les médiathécaires proposeront eux aussi leurs jeux favoris. Et puis après on jouera, bien évidemment !

Tous publics – Gratuit – Sur inscription

Médiathèque Madeleine Odent

dernière mise à jour : 2022-04-25 par