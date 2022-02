Après-midi jeux de signes Salle de l’Aquarium Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Mérignac

Après-midi jeux de signes Salle de l’Aquarium, 26 février 2022, Mérignac. Après-midi jeux de signes

Salle de l’Aquarium, le samedi 26 février à 14:00

Venez cultiver vos signes au cours de cet après-midi ludique. Ceci autour des jeux : Iris et pouce, mémo de signes, langues de signes pour les nuls, etc. Un atelier pour adultes, enfants, sourds et entendants. A noter : Participation de 5€, et 3€ pour les adhérents. Pass sanitaire obligatoire Venez participer à un atelier ludique autour de la langue des signes le samedi 26 février 2022. Salle de l’Aquarium Rue Jacques Cartier mérignac Mérignac Capeyron Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T14:00:00 2022-02-26T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Mérignac Autres Lieu Salle de l'Aquarium Adresse Rue Jacques Cartier mérignac Ville Mérignac lieuville Salle de l'Aquarium Mérignac Departement Gironde

Salle de l'Aquarium Mérignac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/merignac/

Après-midi jeux de signes Salle de l’Aquarium 2022-02-26 was last modified: by Après-midi jeux de signes Salle de l’Aquarium Salle de l'Aquarium 26 février 2022 Mérignac Salle de l'Aquarium Mérignac

Mérignac Gironde