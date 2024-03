Après-midi jeux de rôle avec Rémi à la médiathèque. Médiathèque municipale Senlis Senlis, jeudi 25 avril 2024.

Après-midi jeux de rôle avec Rémi à la médiathèque. Vous aimez les univers de fantasy, science-fiction, post-apocalyptique… Venez plonger dans l’univers de votre choix ! Jeudi 25 avril, 14h00 Médiathèque municipale Senlis Gratuit sur inscription directement avec Rémi de la boutique Le Repaire des Joueurs au 09 80 83 75 64.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-25T14:00:00+02:00 – 2024-04-25T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-25T14:00:00+02:00 – 2024-04-25T17:00:00+02:00

Pendant les vacances scolaires, le temps d’un après-midi, venez vous initier au jeux de rôle.

Médiathèque municipale Senlis Place Saint Pierre, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-senlis.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 44 32 04 00 »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 80 83 7564 »}]