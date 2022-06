Après midi jeux de plein air en famille Navour-sur-Grosne Navour-sur-Grosne Catégories d’évènement: 71520

Navour-sur-Grosne 71520 EUR A partir de 16h accès à des jeux de plein air : pétanque, Mölky, quilles, jeux de société, jeux en bois … Lancement de défis en famille ou entre amis. Animation tir à l’arc (sous réserve)

En soirée prolongation de la journée dans une ambiance musicale.

jeanpaultix@gmail.com

