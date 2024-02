Après-midi jeux de la Péronvilloise Péronville, dimanche 18 février 2024.

L’après-midi JEUX est un événement gratuit et ouvert à tous, où vous pourrez jouer à des jeux de société variés et vous restaurer à la buvette.

Venez vous amuser à l’après-midi JEUX organisé par La Péronvilloise ! Que vous soyez seul(e) ou en famille, jeune ou moins jeune, vous trouverez forcément un jeu qui vous plaira parmi les cartes, les dés, la stratégie et bien d’autres ! Vous pouvez aussi apporter vos propres jeux pour les faire découvrir aux autres participants. Et pour vous régaler, une buvette vous proposera des boissons, des gâteaux et des pancakes maison.

Entrée libre et gratuite. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 14:00:00

fin : 2024-02-18

7 Rue Germinal

Péronville 28140 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire laperonvilloise@outlook.fr

