Après-midi jeux d’ambiance pour les enfants Bâtiment F Pontivy, samedi 9 mars 2024.

Après-midi jeux de société spécial jeux d’ambiance pour les enfants à la ludothèque de Pontivy le samedi 9 mars de 15h à 18h pour une après-midi remplie de rires et de jeux !

Au programme, une sélection spéciale de jeux d’ambiance adaptés aux enfants de tous âges ! Des jeux qui feront appel à leur créativité, à leur sens de l’observation et à leur esprit d’équipe. De quoi passer un moment ludique et stimulant en famille ou entre amis !

Pour plus de détails et pour confirmer votre présence, n’hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux ou par téléphone au 02 97 25 71 84.

Entrée à prix libre, gratuite pour les adhérents .

Début : 2024-03-09 15:00:00

fin : 2024-03-09 18:00:00

Bâtiment F 6 Quai du Plessis

Pontivy 56300 Morbihan Bretagne

