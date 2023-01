Aprés-midi jeux Cours Cours CC Val de Gâtine Cours Catégories d’Évènement: Cours

Deux-Sèvres

Aprés-midi jeux Cours, 29 janvier 2023, Cours CC Val de Gâtine Cours. Aprés-midi jeux Cours Deux-Sèvres

2023-01-29 15:00:00 – 2023-01-29 18:00:00 Cours

Deux-Sèvres Cours EUR L’association de parents d’élèves de Cours / Surin / Xaintray et le Centre Socio Culturel vous invite à un après-midi jeux de sociétés !

Seul, en famille ou entre amis venez tester, jouer et vous amuser !

Dimanche 29 janvier 2023, salle des fêtes de Surin, ouvert à tous-entrée gratuite, gouter-buvette.

Renseignements : CSC 05 49 25 62 27

Cours

