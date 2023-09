Après-midi Jeux coopératifs avec Korhom Bibliothèque Crimée Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Après-midi Jeux coopératifs avec Korhom Bibliothèque Crimée Paris, 15 novembre 2023, Paris. Le mercredi 15 novembre 2023

de 14h30 à 16h30

.Tout public. A partir de 4 ans. Jusqu’à 8 ans. gratuit

Dans le cadre de la Quinzaine du livre à Danube qui a pour thème le jeu. L’association Korhom proposera

de nombreux jeux de société aux enfants et aux parents… mais des jeux

un petit peu différents de ceux que l’on connaît tou·te·s : des jeux

coopératifs, des jeux où tout le monde gagne ou où tout le monde perd,

qui permettront d’échanger, réfléchir et se coordonner tou·te·s ensemble

!



En famille avec les 4-10 ans Bibliothèque Crimée 42 rue Petit 75019 Paris Contact : +33142455640 bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/ https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/

Jeux Korhom Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque Crimée Adresse 42 rue Petit Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Crimée Paris latitude longitude 48.8848600112297,2.38293400145272

Bibliothèque Crimée Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/