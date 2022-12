Après-midi jeux Châtillon-Coligny Châtillon-Coligny Catégories d’évènement: Châtillon-Coligny

Loiret

Après-midi jeux Châtillon-Coligny, 15 janvier 2023, Châtillon-Coligny . Après-midi jeux Place Coligny Châtillon-Coligny Loiret

2023-01-15 14:30:00 – 2023-01-15 17:30:00 Châtillon-Coligny

Loiret Après-midi jeux intergénérationnel, l’après-midi avec vente de galettes des rois à la salle des fêtes de la Mairie de Chatillon-Coligny. Organisé par l’association « Encore plus Loing ». Après-midi jeux encoreplusloing@laposte.net Pixabay

Châtillon-Coligny

dernière mise à jour : 2022-12-15 par

Détails Catégories d’évènement: Châtillon-Coligny, Loiret Autres Lieu Châtillon-Coligny Adresse Place Coligny Châtillon-Coligny Loiret Ville Châtillon-Coligny lieuville Châtillon-Coligny Departement Loiret

Châtillon-Coligny Châtillon-Coligny Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatillon-coligny/

Après-midi jeux Châtillon-Coligny 2023-01-15 was last modified: by Après-midi jeux Châtillon-Coligny Châtillon-Coligny 15 janvier 2023 Châtillon-Coligny Loiret Place Coligny Châtillon-Coligny Loiret

Châtillon-Coligny Loiret