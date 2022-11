Après-midi jeux Châtelaudren-Plouagat, 3 décembre 2022, Châtelaudren-Plouagat. Après-midi jeux

38, Grand Rue Médiathèque La Parenthèse Plouagat Châtelaudren-Plouagat Côtes-d’Armor Médiathèque La Parenthèse 38, Grand Rue

2022-12-03 – 2022-12-03

Médiathèque La Parenthèse 38, Grand Rue

Châtelaudren-Plouagat

Côtes-d’Armor Une après-midi jeux à la médiathèque avec la Communauté du Plateau ça vous tente ? C’est l’occasion de partager un moment en famille (à partir de 6 ans), entre amis ou voisins ! Plutôt jeux familiaux, de stratégie, coopératifs, ambiance ? Il y en aura pour tous les goûts . À vous de jouer ! +33 2 96 79 56 00 http://urlz.fr/jOAB Médiathèque La Parenthèse 38, Grand Rue Châtelaudren-Plouagat

dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Châtelaudren-Plouagat, Côtes-d'Armor Autres Lieu Châtelaudren-Plouagat Plouagat Adresse Châtelaudren-Plouagat Côtes-d'Armor Médiathèque La Parenthèse 38, Grand Rue Ville Châtelaudren-Plouagat lieuville Médiathèque La Parenthèse 38, Grand Rue Châtelaudren-Plouagat Departement Côtes-d'Armor

Châtelaudren-Plouagat Plouagat Châtelaudren-Plouagat Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatelaudren-plouagat/

Après-midi jeux Châtelaudren-Plouagat 2022-12-03 was last modified: by Après-midi jeux Châtelaudren-Plouagat Châtelaudren-Plouagat Plouagat 3 décembre 2022 38 Châtelaudren-Plouagat Côtes-d’Armor Grand Rue Médiathèque La Parenthèse Plouagat Châtelaudren-Plouagat Côtes-d'Armor

Châtelaudren-Plouagat Côtes-d'Armor