Après-midi jeux Caulnes Caulnes Catégories d’évènement: Caulnes

Côtes-d'Armor

Après-midi jeux Caulnes, 9 février 2022, Caulnes. Après-midi jeux Rue de la Ville Chérel Médiathèque Caulnes

2022-02-09 14:30:00 – 2022-02-09 17:00:00 Rue de la Ville Chérel Médiathèque

Caulnes Côtes d’Armor Caulnes Venez partager un moment convivial en jouant à de nombreux jeux de société.

Pour enfants à partir de 3 ans, accompagnés de leurs parents. mediatheque.caulnes@dinan-agglomeration.fr +33 2 96 83 83 22 Venez partager un moment convivial en jouant à de nombreux jeux de société.

Pour enfants à partir de 3 ans, accompagnés de leurs parents. Rue de la Ville Chérel Médiathèque Caulnes

