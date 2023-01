Après-midi jeux Brest Brest Catégories d’Évènement: Brest

Finistère

Après-midi jeux Brest, 1 février 2023, Brest . Après-midi jeux 25 Rue de Pontaniou Médiathèque François Mitterrand Brest Finistère Médiathèque François Mitterrand 25 Rue de Pontaniou

2023-02-01 14:30:00 – 2023-02-01 17:00:00

Médiathèque François Mitterrand 25 Rue de Pontaniou

Brest

Finistère Pour jouer en famille ou entre amis.

Gratuit mediatheque.capucins@mairie-brest.fr +33 2 98 00 87 40 Médiathèque François Mitterrand 25 Rue de Pontaniou Brest

dernière mise à jour : 2023-01-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Brest, Finistère Autres Lieu Brest Adresse Brest Finistère Médiathèque François Mitterrand 25 Rue de Pontaniou Ville Brest lieuville Médiathèque François Mitterrand 25 Rue de Pontaniou Brest Departement Finistère

Brest Brest Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest/

Après-midi jeux Brest 2023-02-01 was last modified: by Après-midi jeux Brest Brest 1 février 2023 25 Rue de Pontaniou Médiathèque François Mitterrand Brest Finistère Brest finistère

Brest Finistère