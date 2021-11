Ranrupt Ranrupt Bas-Rhin, Ranrupt Après-midi jeux & Bredele de Noël Ranrupt Ranrupt Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Ranrupt

Après-midi jeux & Bredele de Noël Ranrupt, 19 décembre 2021, Ranrupt. Après-midi jeux & Bredele de Noël Ranrupt

2021-12-19 14:00:00 – 2021-12-19

Ranrupt Bas-Rhin Ranrupt Jeux divers pour tout public : Belote, Tarot, de société ; n’hésitez pas à ramenez vos propres jeux ! L’après-midi sera animé par un atelier confection et de dégustation de Bredele ! Jeux divers pour tout public : Belote, Tarot, de société ; n’hésitez pas à ramenez vos propres jeux ! L’après-midi sera animé par un atelier confection et de dégustation de Bredele ! +33 6 18 19 21 04 Jeux divers pour tout public : Belote, Tarot, de société ; n’hésitez pas à ramenez vos propres jeux ! L’après-midi sera animé par un atelier confection et de dégustation de Bredele ! Ranrupt

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Ranrupt Autres Lieu Ranrupt Adresse Ville Ranrupt lieuville Ranrupt