Ille-et-Vilaine Digue de Longchamp. Animation libre et gratuite à partir de 5 ans. Avec un adulte accompagnant. Vendredi 22 juillet 2022 – De 15h à 18h – Digue de Longchamp +33 2 96 89 40 37 Digue de Longchamp. Animation libre et gratuite à partir de 5 ans. Avec un adulte accompagnant. Vendredi 22 juillet 2022 – De 15h à 18h – Digue de Longchamp Digue de Longchamp Boulevard de Longchamp Saint-Lunaire

