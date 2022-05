Après-midi jeux avec Arbre Monde Istres Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Istres Bouches-du-Rhône C’est l’occasion de tester les jeux de la collection AUZOU: mistigri, loto, courses, duel, jeux coopératifs, bataille et bien d’autres. Venez jouer l’après-midi avec Eric, notre animateur spécialisé dans les jeux de cartes pour enfants à partir de 3 ans ! contact@arbremonde.com +33 4 90 19 39 32 C’est l’occasion de tester les jeux de la collection AUZOU: mistigri, loto, courses, duel, jeux coopératifs, bataille et bien d’autres. Arbre-Monde 5 Avenue Aristide Briand Istres

