Après-midi jeux à la Médiathèque Municipale de Salles 2021-09-18 Méditahèque Municipale 21 Allée Félix Arnaudin

Salles Gironde En famille ou entre amis venez découvrir de nouveaux jeux, de 14h à 18h.

Au programme (animations sur réservation) :

• Jeux du monde, grands jeux en bois, jeux d’antan

• Exposition retrogaming : les jeux vidéos d’hier à aujourd’hui, Gameboy géante, table arcade cocktail, Borne arcade du Labo, Casque de réalité virtuelle • 14h-16h : atelier programmation jeux vidéo (8-16 ans) • 15h -16h30 : atelier fabrication du jeu du morpion en bois (à partir de 6 ans)

+33 5 56 88 72 35

