Le pouliguen 3 rue du Croisic 44510 Le pouliguen Le pouliguen, Loire-Atlantique Après-midi jeux 3 rue du Croisic 44510 Le pouliguen Le pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Loire-Atlantique

Après-midi jeux 3 rue du Croisic 44510 Le pouliguen, 1 décembre 2021, Le pouliguen. Après-midi jeux

3 rue du Croisic 44510 Le pouliguen, le mercredi 1 décembre à 16:00

En famille ou entre amis, venez passer une après-midi de détente à la bibliothèque. Carte blanche sera donnée à la boutique pouliguennaise “Le Temple du jeu” (située sur la Promenade) qui proposera des divertissements adaptés à chaque âge. Pour tous à partir de 8 ans.

Public

En famille ou entre amis, venez passer une après-midi de détente à la bibliothèque. Carte blanche sera donnée à la boutique pouliguennaise “Le Temple du jeu” (située sur la Promenade) qui proposer… 3 rue du Croisic 44510 Le pouliguen 3 rue du Croisic 44510 Le pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-01T16:00:00 2021-12-01T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Le pouliguen, Loire-Atlantique Autres Lieu 3 rue du Croisic 44510 Le pouliguen Adresse 3 rue du Croisic 44510 Le pouliguen Ville Le pouliguen lieuville 3 rue du Croisic 44510 Le pouliguen Le pouliguen