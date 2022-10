Après-midi jeux, 25 octobre 2022, .

Après-midi jeux



2022-10-25 – 2022-10-25

EUR Venez découvrir et jouer avec l’équipe aux jeux qu’elle aura sélectionnés !

Pour les 5 ans et plus – Entrée libre

Venez découvrir et jouer avec l’équipe aux jeux qu’elle aura sélectionnés !

Pour les 5 ans et plus – Entrée libre

dernière mise à jour : 2022-10-11 par