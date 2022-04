Après-midi jeu vidéo Just Dance Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l'École Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Après-midi jeu vidéo Just Dance
Médiathèque Aqua-Libris 4 Rue Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l'École
2022-04-26

Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres Venez transpirer et vous amuser entre amis ou en famille sur des musiques endiablées. Un seul mot d’ordre : Just Dance !

Pour tous à partir de 10 ans

