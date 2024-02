Après-midi jeu Toury, mercredi 21 février 2024.

Après-midi jeu Toury Eure-et-Loir

L’après-midi ludique à la médiathèque Octavie à Toury promet une immersion captivante dans l’univers des jeux de société.

Sous la houlette de la médiathèque, les participants auront l’opportunité de découvrir de nouveaux jeux, partager des moments de rire et de compétition, tout en cultivant un esprit d’échange et de partage. Que vous soyez un joueur chevronné ou un novice curieux, cette après-midi s’annonce comme une parenthèse ludique où règne la joie du jeu et la camaraderie. EUR.

5 Rue Arthur Lambert

Toury 28310 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire mediatheque@ville-toury.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 14:30:00

fin : 2024-02-21



