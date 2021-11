Moëlan-sur-Mer Moëlan-sur-Mer Finistère, Moëlan-sur-Mer Après Midi Jeu en faveur du téléthon! Moëlan-sur-Mer Moëlan-sur-Mer Catégories d’évènement: Finistère

Moëlan-sur-Mer

Après Midi Jeu en faveur du téléthon! Moëlan-sur-Mer, 30 novembre 2021, Moëlan-sur-Mer. Après Midi Jeu en faveur du téléthon! Rue Pont Ar Laer L’Ellipse Moëlan-sur-Mer

– Rue Pont Ar Laer L’Ellipse

Moëlan-sur-Mer Finistère Pour le téléthon 2021, l’Ellipse propose le samedi 4 décembre de 14h à 17h, de nombreuses activités:

– Décoration de Noël

– Pêche à la ligne

– Musique

– Tarot

– VTT

– Vide jardin

– Crêpes, gateaux, chocolat

… Plats à emporter à partir de 15h: (8€)

– Poulet Basquaise et Riz

OU

dernière mise à jour : 2021-11-27 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Moëlan-sur-Mer Autres Lieu Moëlan-sur-Mer Adresse Rue Pont Ar Laer L'Ellipse Ville Moëlan-sur-Mer lieuville Rue Pont Ar Laer L'Ellipse Moëlan-sur-Mer