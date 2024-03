Après-midi jeu d’échec 12 place du Marché 44420 La turballe La turballe, mercredi 6 mars 2024.

Après-midi jeu d’échec Patrice de l’association du PLAN B propose un après-midi autour du jeu d’échecs, initiation pour les débutants et jeu avec les connaisseu.ses.rs. Un rendez-vous régulier pourrait être proposé.. … Mercredi 6 mars, 15h30 12 place du Marché 44420 La turballe

Un rendez-vous régulier pourrait être proposé..

N’hésitez-pas, venez jouer !

Matériel sur place, Crêpes à déguster sur place ou à emporter à partir de 16h.

