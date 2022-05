Après-midi jeu de construction “LES BÂTISSEURS” Chambray-lès-Tours, 21 mai 2022, Chambray-lès-Tours.

Après-midi jeu de construction “LES BÂTISSEURS” Chambray-lès-Tours

2022-05-21 15:00:00 15:00:00 – 2022-05-21 17:00:00 17:00:00

Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire Chambray-lès-Tours

APRÈS-MIDI JEUX “LES BÂTISSEURS”

Jeux de construction à partir de 3 ans

Par la MAISON DES JEUX DE TOURAINE

De 15h à 17h

Dès 3 ans – Gratuit – Entrée libre

Le jeu est bien plus qu’une simple distraction : il est fait de plaisir, de convivialité et de rencontre. Il favorise les interactions sociales et fait office de passerelle entre les générations et les milieux.

Dans cet espace dédié aux jeux de construction, les enfants laissent libre cours à leur imagination en utilisant librement les éléments à leur disposition.

Jeux de construction après-midi “LES BÂTISSEURS” à partir de 3 ans

+33 2 47 43 17 43 https://mediatheque.ville-chambray-les-tours.fr/rubrique-3

Maison des jeux de touraine

Chambray-lès-Tours

dernière mise à jour : 2022-04-12 par