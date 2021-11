Paris musée d'art et d'histoire du Judaïsme Paris Après-midi interacadémique autour de la mallette numérique « Culture(s) en partage » conçue par le mahJ et l’IMA musée d’art et d’histoire du Judaïsme Paris Catégorie d’évènement: Paris

Après-midi interacadémique autour de la mallette numérique « Culture(s) en partage » conçue par le mahJ et l’IMA musée d’art et d’histoire du Judaïsme, 24 novembre 2021, Paris. Après-midi interacadémique autour de la mallette numérique « Culture(s) en partage » conçue par le mahJ et l’IMA

musée d’art et d’histoire du Judaïsme, le mercredi 24 novembre à 14:00

Le musée d’art et d’histoire du Judaïsme et l’Institut du monde arabe lancent un outil pédagogique innovant : la mallette numérique « Culture(s) en partage » qui propose d’élaborer un savoir commun à partir de repères scientifiques et historiques clairs pour déconstruire les préjugés sur les cultures juive et musulmane. Mettant en miroir des 10 couples d’œuvres issues de chaque collection, la mallette aborde des thèmes aussi divers que les langues sémitiques, Jérusalem, les textes sacrés, les personnages bibliques, la représentation figurée, l’art du livre, la place des femmes et les traditions culinaires. Elle sera distribuée gratuitement aux établissements participant au parcours inter-musées « Culture(s) en partage ». 14h -15h : présentation de la mallette pédagogique « Culture(s) en partage » et de ses pistes d’exploitation en classe 15h -17h : visite “Cultures en partage” de la collection permanente du mahJ

Gratuit sur inscription, dans la limite des places disponibles

Présentation de la nouvelle mallette numérique “Culture(s) en partage” musée d’art et d’histoire du Judaïsme 71, rue du Temple 75003 Paris Paris Paris 3e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-24T14:00:00 2021-11-24T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu musée d'art et d'histoire du Judaïsme Adresse 71, rue du Temple 75003 Paris Ville Paris lieuville musée d'art et d'histoire du Judaïsme Paris