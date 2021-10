Orist Orist Landes, Orist Après-midi Halloween Orist Orist Catégories d’évènement: Landes

Après-midi Halloween Orist, 31 octobre 2021, Orist. Après-midi Halloween Médiathèque d’Orist 40 allée du fronton Orist

2021-10-31 16:00:00 – 2021-10-31 19:00:00 Médiathèque d’Orist 40 allée du fronton

Venez participer à une après-midi jeux de société et vous faire maquiller !
+33 5 58 35 80 06

Médiathèque d’Orist 40 allée du fronton Orist

